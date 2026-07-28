Français 2de-1re La dissertation au bac

L'épreuve de la dissertation sur oeuvre nécessite une excellente connaissance de l'oeuvre et un apprentissage de l'exercice exigeant de la dissertation. Pour réussir cet exercice il faut faire preuve de rigueur, que ce soit dans l'analyse du sujet, l'élaboration du plan, le déroulement de l'argumentation ou le choix des exemples. Cet ouvrage est précisément conçu pour permettre aux élèves de Seconde et de Première d'apprendre la méthode de la dissertation et de s'entraîner sur un grand nombre de sujets de types différents. Il comporte : - Des repères pour étudier une oeuvre avec la liste des thèmes incontournables quelles que soient les oeuvres. - Des fiches méthode différentes en fonction des types de sujets (sujets sur un titre, un personnage...). - Des sujets d'entraînements par objet d'étude avec des conseils pour les aborder puis les traiter et des corrigés. Myriam Canolle-Cournarie est professeur certifié de Lettres classiques à l'Institut de La Tour à Paris. Sarah Cournarie-François est professeur certifié de Lettres modernes à L'ENC rue Blomet à Paris, professeur de Français langue étrangère à Barcelone et de Français au lycée français de Barcelone.