La littérature jeunesse, les ogres et la censure

A l'heure où la littérature jeunesse est attaquée par une censure chaque jour plus virulente, Annie Rolland s'interroge. Pourquoi les livres qui parlent du corps inquiètent-ils tant les censeur·ses ? La menace qui pèse sur les enfants émane-t-elle réellement de ces ouvrages ou se trouve-t-elle ailleurs ? Forte de son expertise professionnelle, Annie Rolland, psychologue clinicienne et autrice de l'incontournable Qui a peur de la littérature ado ? , décortique les discours des censeur·ses, propose une analyse neuve et constructive des oeuvres attaquées et dialogue avec les auteur·ices qui continuent de porter haut les couleurs de la littérature jeunesse. Un manuel d'autodéfense indispensable pour celles et ceux qui refusent de céder face aux accusations et revendiquent, pour les enfants et les adolescent·es, une littérature courageuse et libérée du carcan patriarcal. Illustration de couverture : Yasmine Gateau