Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La littérature jeunesse, les ogres et la censure

Annie Rolland

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'heure où la littérature jeunesse est attaquée par une censure chaque jour plus virulente, Annie Rolland s'interroge. Pourquoi les livres qui parlent du corps inquiètent-ils tant les censeur·ses ? La menace qui pèse sur les enfants émane-t-elle réellement de ces ouvrages ou se trouve-t-elle ailleurs ? Forte de son expertise professionnelle, Annie Rolland, psychologue clinicienne et autrice de l'incontournable Qui a peur de la littérature ado ? , décortique les discours des censeur·ses, propose une analyse neuve et constructive des oeuvres attaquées et dialogue avec les auteur·ices qui continuent de porter haut les couleurs de la littérature jeunesse. Un manuel d'autodéfense indispensable pour celles et ceux qui refusent de céder face aux accusations et revendiquent, pour les enfants et les adolescent·es, une littérature courageuse et libérée du carcan patriarcal. Illustration de couverture : Yasmine Gateau

Par Annie Rolland
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Annie Rolland

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La littérature jeunesse, les ogres et la censure par Annie Rolland

Commenter ce livre

 

La littérature jeunesse, les ogres et la censure

Annie Rolland

Paru le 10/06/2026

288 pages

Thierry Magnier

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035209704
9791035209704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.