Apprendre le développement Web au lycée

Ce livre propose une initiation simple, progressive et pratique aux différents langages de développement Web et aux interactions nécessaires à la construction d'un site dynamique. Il initie aux bases de HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Les fonctionnalités et techniques développées dans cet ouvrage sont volontairement simples de façon à permettre à tous les lecteurs, même les plus novices, de comprendre le fonctionnement de chacun d'entre eux. L'objectif de ce livre est d'aider le lecteur à débuter dans la création de sites. Il contient : - Les éléments nécessaires pour faire ses premiers pas dans un langage ; - De nombreux exercices d'application corrigés ; - Deux projets mêlant tous les langages à la fin du livre.