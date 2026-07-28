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Apprendre le développement Web au lycée

Cyprien Accard

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Ce livre propose une initiation simple, progressive et pratique aux différents langages de développement Web et aux interactions nécessaires à la construction d'un site dynamique. Il initie aux bases de HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Les fonctionnalités et techniques développées dans cet ouvrage sont volontairement simples de façon à permettre à tous les lecteurs, même les plus novices, de comprendre le fonctionnement de chacun d'entre eux. L'objectif de ce livre est d'aider le lecteur à débuter dans la création de sites. Il contient : - Les éléments nécessaires pour faire ses premiers pas dans un langage ; - De nombreux exercices d'application corrigés ; - Deux projets mêlant tous les langages à la fin du livre.

Par Cyprien Accard
Chez Ellipses

|

Auteur

Cyprien Accard

Editeur

Ellipses

Genre

Informatique

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Apprendre le développement Web au lycée

Cyprien Accard

Paru le 28/07/2026

300 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340116566
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