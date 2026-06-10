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Tenebrae

David Lagercrantz

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Jusqu'où peut-on aller pour protéger un secret ? Fin des années 1980. Deux jeunes hommes traversent l'Europe au volant d'une décapotable, enchaînant fêtes et excès. Quand ils arrivent au Pays basque, tout dérape. Vingt ans après, à Stockholm, le Pr Hans Rekke se voit confier un cold case : le meurtre sauvage d'une femme en Espagne. Avec la policière Micaela Vargas, il remonte la piste et découvre des crimes similaires au Danemark et en Finlande. Les indices les mènent dans le monde littéraire de Stockholm, un univers feutré mais impitoyable. Derrière les faux-semblants, une vérité dérangeante les attend. Un secret qui lie deux hommes depuis des années. Et un assassin prêt à frapper de nouveau. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'auteur Né à Stockholm en 1962, David Lagercrantz est journaliste et écrivain. Il acquiert sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. " Le Suédois David Lagercrantz est un expert en intrigues tordues". Philippe Blanchet, Figaro Magazine "Addictif". Ici Paris

Par David Lagercrantz
Chez HarperCollins France

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Auteur

David Lagercrantz

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

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Tenebrae

David Lagercrantz

Paru le 10/06/2026

384 pages

HarperCollins France

8,80 €

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