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Droit civil

Stéphane Piédelièvre

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Ce manuel permet une approche du Droit civil tel qu'il est enseigné en première année de Licence de Droit, grâce à un cours complet illustré par des extraits de décisions de justice, des cas pratiques corrigés et des quizz. Outil de travail accessible et pédagogique, cet ouvrage introduit solidement l'étude du droit, des personnes et de la famille. Il est destiné aux étudiants de Licence de Droit et aux candidats aux concours administratifs. Biographie : Stéphane Piédelièvre est maître de conférences en Droit privé à l'UPEC.

Par Stéphane Piédelièvre
Chez Ellipses

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Auteur

Stéphane Piédelièvre

Editeur

Ellipses

Genre

Introduction historique au dro

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Droit civil

Stéphane Piédelièvre

Paru le 28/07/2026

544 pages

Ellipses

29,00 €

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Scannez le code barre 9782340115903
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