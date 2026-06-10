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Pomme d'Api Soleil N° 181, juin 2026

Anne Ricou

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Dans chaque numéro : - La BD de Gaston qui pose une question d'enfant dans son univers quotidien : pourquoi il y a des méchants ? Si on faisait la paix ? Qu'est-ce qu'on fête à Pâques ? - L'histoire d'un personnage de la Bible : Moïse, Abraham... - Un passage de l'Evangile superbement illustré, pour initier les enfants à la Parole de Jésus - Une grande image "cherche et trouve et découvre" sur une fête, un événement, un lieu... - Des images symboliques et poétiques pour éveiller l'intériorité des petits. - Des jeux et des bricolages pour le plaisir de manipuler et fabriquer Le magazine qui vous aide à transmettre les valeurs qui vous guident.

Par Anne Ricou
Chez Bayard Presse

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Auteur

Anne Ricou

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

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Pomme d'Api Soleil N° 181, juin 2026

Anne Ricou

Paru le 10/06/2026

52 pages

Bayard Presse

8,50 €

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Scannez le code barre 9791029618406
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