Le Guerrier

A la merci de son pire ennemi... Alors que leurs royaumes sont sur le point d'entrer en guerre, Damen et son nouveau maître, le prince Laurent, doivent passer des intrigues de cour à la violence ouverte des champs de bataille. Contraint de dissimuler son identité, Damen est de plus en plus attiré par le dangereux et charismatique Laurent. Mais alors que la fragile confiance entre les deux hommes se renforce, les secrets de leurs passés risquent de leur porter un coup fatal... Pour public averti " Une série extraordinaire, inoubliable... Riche. Brutale. Unique. " Sarah J. Maas " Je suis tombée amoureuse de l'écriture, des personnages et de l'histoire. " V. E. Schwab " Un chef-d'oeuvre parfaitement rythmé. " Christina Lauren "Un mélange de romance sulfureuse et de Fantasy politique, tour à tour perturbant et intrigant... La complexité de la toile politique sublime la fièvre sensuelle du roman. Les fans de Kushiel de Jacqueline Carey dévoreront cette saga. " Publishers Weekly " L'univers riche de détails, d'une délicieuse décadence et de sombres intrigues attirera les lecteurs, mais ce sont les personnages qui captureront leur âme. Leur relation épineuse et ambiguë est le coeur de cette trilogie. " RT Book Reviews " Histoire d'amour ou intrigues politiques et stratégies guerrières, d'une intelligence si remarquable que George R. R. Martin en sifflerait d'admiration ? Le résultat est bien meilleur que tout ce que vous aurez projeté. " Lanfeust Mag " Vous serez captivés. " USA Today