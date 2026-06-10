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Le Fantôme du Souvenir

Terry Goodkind

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Depuis qu'elle a tout oublié de sa vie et de son identité, Kahlan est potentiellement la femme la plus dangereuse de l'univers. Et pour tous ceux qui ne se souviennent plus d'elle, la fin du monde a déjà commencé, même s'ils ne s'en doutent pas... Seul contre tous, Richard garde en mémoire l'image de la femme qu'il aime. Refusant de capituler face à une extraordinaire machination, il a réussi à convaincre ses plus fidèles amis que sa quête n'est pas une pure folie. Mais les choses se compliquent encore, puisque Kahlan, si elle découvre la vérité à son sujet, deviendra à son corps défendant la plus sûre alliée des forces démoniaques qu'elle a passé sa vie à combattre. Si elle veut survivre dans un monde où la trahison et la manipulation sont la règle, l'épouse du Sourcier doit absolument savoir pourquoi elle est un des personnages centraux du conflit qui oppose deux civilisations, deux philosophies et... deux hommes aussi différents qu'il est possible de l'être.

Par Terry Goodkind
Chez Bragelonne

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Auteur

Terry Goodkind

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le Fantôme du Souvenir

Terry Goodkind trad. Jean Claude Mallé

Paru le 10/06/2026

816 pages

Bragelonne

14,90 €

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