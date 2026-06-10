Contient une histoire du Sorceleur L'histoire des parents de Geralt de Riv, la légende revisitée de Tristan et Iseult, l'ombre d'Alice et de son fameux Chat du Cheshire ou encore les sorcières de Salem version Fantasy : découvrez plusieurs récits inédits du père de la célèbre saga du Sorceleur, écrits à différentes périodes de sa vie et abordant des thèmes variés. Chacune des nouvelles est précédée d'un avant-propos de l'auteur, qui livre de manière cocasse et spirituelle les secrets de son travail d'écriture et les circonstances dans lesquelles ces histoires ont vu le jour. " Un mélange de Fantasy pure, d'humour acerbe et d'observations spirituelles. " Time " D'une grande variété, La Route d'où l'on ne revient pas et autres récits, nous offre un éventail de qualité. " Geektest " Un recueil magnifique ! " Paperblog " Nous recommandons chaudement la lecture de cet ouvrage. " Actugaming " Que l'écrivain nous livre un conte d'horreur inspiré des Musiciens de Brême, ou revisite Alice au pays des merveilles, il démontre l'étendue de son talent". Phosphore