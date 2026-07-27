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#Imaginaire

La Druidesse du Chant des lames

Annette Marie

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Ma pire ennemie a toujours été moi-même. Ces dernières semaines, j'ai laborieusement rassemblé les morceaux de mon coeur brisé, des sombres mystères de mon passé aux dilemmes déchirants de mon présent. Mais juste alors que je commence enfin à guérir de ces blessures de l'âme, tout s'effondre autour de moi. Lallakai, qui vient de devenir Reine des Ombres et de la Mort, nous trahit et fait de Zak son prisonnier. Echo, le fae puissant que j'imaginais pouvoir nous aider, menace de me tuer. Et l'ennemie jurée de Ríkr, l'impitoyable Reine de l'Eté, le pourchasse à nouveau. Avec quatre fae millénaires décidés à s'entre-tuer, il n'y a que moi qui puisse empêcher une guerre aux conséquences catastrophiques. Pour les arrêter, cependant, il faudra plus que mon simple pouvoir druidique, mais un acte de destruction aussi ravageur qu'eux. Je vais devoir tester ma résilience, et si j'échoue, je détruirai tout ce - et tous ceux - que j'essaie désespérément de protéger. #Magie #Fae #AntiHéroïne

Par Annette Marie
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Annette Marie

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La Druidesse du Chant des lames

Annette Marie

Paru le 27/07/2026

280 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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Scannez le code barre 9791038142992
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