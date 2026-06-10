Qui vit dans la savane ?

Bienvenue dans la savane ! Tourne les pages et regarde les animaux se révéler sous tes yeux. Un livre devinette sur les animaux de la savane Dès la couverture, observe l'animal en noir et blanc. A l'aide des quelques indices sous forme de devinette, trouve quel animal se cache derrière cette silhouette. Puis, tourne la page pour le révéler en couleurs ! Une fabrication inventive pour un effet de surprise Regarde les images se transformer en tournant la page. Un livre animé astucieux qui transforme les images garantissant émerveillement.
Par
Clémence Pollet, Raphaële Glaux Chez
Tourbillon
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