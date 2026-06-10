Qui vit dans la savane ?

Bienvenue dans la savane ! Tourne les pages et regarde les animaux se révéler sous tes yeux. Un livre devinette sur les animaux de la savane Dès la couverture, observe l'animal en noir et blanc. A l'aide des quelques indices sous forme de devinette, trouve quel animal se cache derrière cette silhouette. Puis, tourne la page pour le révéler en couleurs ! Une fabrication inventive pour un effet de surprise Regarde les images se transformer en tournant la page. Un livre animé astucieux qui transforme les images garantissant émerveillement.