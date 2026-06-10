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#Album jeunesse

Qui vit dans la savane ?

Clémence Pollet, Raphaële Glaux

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Bienvenue dans la savane ! Tourne les pages et regarde les animaux se révéler sous tes yeux. Un livre devinette sur les animaux de la savane Dès la couverture, observe l'animal en noir et blanc. A l'aide des quelques indices sous forme de devinette, trouve quel animal se cache derrière cette silhouette. Puis, tourne la page pour le révéler en couleurs ! Une fabrication inventive pour un effet de surprise Regarde les images se transformer en tournant la page. Un livre animé astucieux qui transforme les images garantissant émerveillement.

Par Clémence Pollet, Raphaële Glaux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Clémence Pollet, Raphaële Glaux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Qui vit dans la savane ?

Clémence Pollet, Raphaële Glaux

Paru le 10/06/2026

16 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613472
9791027613472
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