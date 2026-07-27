Prendre son envol

Je me fiche de ce qu'ils pensent de moi. Je ne peux pas y prêter attention. Tout ce qui compte, c'est que je joue. Jeremy Knox est habitué à limiter les dégâts, mais sa dernière saison sur un court d'Exy a pris un départ catastrophique. La croisade impitoyable menée contre son nouveau coéquipier menace le havre de paix que ses amis et lui ont mis tant d'efforts à construire. Il avait promis à Jean une dernière année mémorable, mais tragédies et révélations transforment chaque pas en avant en un rude combat. Jean Moreau a promis aux Trojans de l'USC un titre de champion, et il compte bien tenir parole. Certes, ce serait beaucoup plus simple s'ils arrêtaient avec leurs grands airs et jouaient des coudes sur le terrain. Leur refus obstiné de faire les choses à sa manière est presque aussi agaçant que leur affection non désirée, mais ce n'est peut-être pas eux qui doivent changer. Avec tant de personnes prêtes à le faire chuter, comment pourra-t-il s'élever ? #SlowBurn #Compétition #ChosenFamily