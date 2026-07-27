La fille des bois

Ce corps serait le dernier pour Zachariah Lazarus... Après des années passées à traquer le Crystal Killer au sein du FBI, Rus n'est plus le même homme. Il a perdu son mariage à cause de ce boulot et le poids des victimes qu'il n'a pas réussi à sauver pèse lourdement sur lui. La dernière a été découverte dans une ville tranquille du Nord-Ouest du Pacifique, Misted Pines. Rus a donc du pain sur la planche, mais quelque chose cloche dans cette nouvelle affaire. Tandis qu'il collabore avec le shérif local pour élucider le mystère, la patronne de la victime, Lucinda Bonner, décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider Rus à trouver le tueur. L'aider à survivre à cette chasse à l'homme. L'aider à explorer l'histoire complexe, parfois sordide, de Misted Pines. Et, surtout, à se libérer du poids sur ses épaules. #Suspense #SmallTown #SlowBurn