Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Dax

Ilsa Madden-Mills

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nuit. Deux coeurs meurtris. Une attirance sans limite. Deux semaines avant leur mariage, le fiancé de Remi Montague la laisse tomber plus vite qu'une membre de sororité ivre sur des talons aiguilles. Armée de sa meilleure amie et d'une bouteille de tequila, elle saute dans un avion pour Londres où elle compte bien noyer son chagrin avant sa rentrée à l'université de Whitman. En revanche, elle n'avait pas prévu de participer à un bal masqué. Et elle avait encore moins prévu de se réveiller à côté du bad boy qui lui avait brisé le coeur trois ans plus tôt : le séduisant Dax Blay, complètement nu. Pour couronner le tout, elle ignore totalement pourquoi ils arborent des tatouages assortis. De retour à Whitman, ils s'efforcent tous deux de faire comme si leur nuit de passion débridée à Londres n'avait jamais eu lieu. Mais vivre dans la même maison ne leur facilite pas la tâche... #Université #SecondeChance #ProximitéForcée

Par Ilsa Madden-Mills
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Ilsa Madden-Mills

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dax par Ilsa Madden-Mills

Commenter ce livre

 

Dax

Ilsa Madden-Mills

Paru le 27/07/2026

328 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038143432
9791038143432
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.