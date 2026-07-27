Une nuit. Deux coeurs meurtris. Une attirance sans limite. Deux semaines avant leur mariage, le fiancé de Remi Montague la laisse tomber plus vite qu'une membre de sororité ivre sur des talons aiguilles. Armée de sa meilleure amie et d'une bouteille de tequila, elle saute dans un avion pour Londres où elle compte bien noyer son chagrin avant sa rentrée à l'université de Whitman. En revanche, elle n'avait pas prévu de participer à un bal masqué. Et elle avait encore moins prévu de se réveiller à côté du bad boy qui lui avait brisé le coeur trois ans plus tôt : le séduisant Dax Blay, complètement nu. Pour couronner le tout, elle ignore totalement pourquoi ils arborent des tatouages assortis. De retour à Whitman, ils s'efforcent tous deux de faire comme si leur nuit de passion débridée à Londres n'avait jamais eu lieu. Mais vivre dans la même maison ne leur facilite pas la tâche... #Université #SecondeChance #ProximitéForcée