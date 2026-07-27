Guérir est sa vocation. Aimer est sa malédiction. Et ce n'est que le début. Cael sait que la magie de guérison est réservée aux privilégiés, et que les par-linea comme lui n'existent que pour servir. Mais lorsque ses grimoires interdits disparaissent et que son père arrange son mariage pour régler une dette, il fuit dans les bois royaux, où il tombe sur des soldats mourants et un noble empoisonné. En utilisant une magie medius illégale, il sauve la vie du noble... pour mieux se retrouver pris dans un dangereux jeu politique. Désormais traqué pour une magie qu'il ne devrait pas posséder, son seul échappatoire est de participer en secret aux examens de mage et de prouver qu'il est un véritable vitalien. Mais la capitale est un nid de vipères, et deux hommes se dressent sur sa route : Silvius, le fugitif mystérieux qui lui a sauvé la vie et l'a embrassé comme une promesse, et Quintus, le marchand à la langue acérée qui le met au défi à chaque instant. Tous deux dangereux. Tous deux porteurs de secrets. Tous deux sur le point de changer sa vie à jamais. Le Prix de la Guérison est le premier tome de la série L'Homme du Roi. Une romantasy épique mêlant passion, slow burn, intrigues politiques et jeux de tromperie à hauts risques, et la détermination sans faille d'un guérisseur prêt à défier toutes les probabilités.