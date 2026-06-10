Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

Godspeed Tome 3

Romain Hugault, Eloi Rousseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Liz, la course, la compagnie Leixoil... Après la disparition de Lowell, la mort, l'amour et la chance tournent plus que jamais autour de Lloyd ! Celui-ci doit dominer son Gee Bee afin de vaincre le flamboyant Roscoe Turner dans l'arène délirante de la course du Trophée Thompson, où la foule se presse, comme pour assister à un combat de gladiateurs de la vitesse. Mais le danger n'est pas toujours là où on l'attend et l'ombre d'un secret de famille pourrait venir à nouveau rebattre les cartes du destin et nous amener très loin de Mine's field...

Par Romain Hugault, Eloi Rousseau
Chez EP média

|

Auteur

Romain Hugault, Eloi Rousseau

Editeur

EP média

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Godspeed Tome 3 par Romain Hugault, Eloi Rousseau

Commenter ce livre

 

Godspeed Tome 3

Romain Hugault, Eloi Rousseau

Paru le 10/06/2026

32 pages

EP média

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889327140
9782889327140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.