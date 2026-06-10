Godspeed Tome 3

Liz, la course, la compagnie Leixoil... Après la disparition de Lowell, la mort, l'amour et la chance tournent plus que jamais autour de Lloyd ! Celui-ci doit dominer son Gee Bee afin de vaincre le flamboyant Roscoe Turner dans l'arène délirante de la course du Trophée Thompson, où la foule se presse, comme pour assister à un combat de gladiateurs de la vitesse. Mais le danger n'est pas toujours là où on l'attend et l'ombre d'un secret de famille pourrait venir à nouveau rebattre les cartes du destin et nous amener très loin de Mine's field...