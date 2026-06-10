La santé de demain se décide aujourd'hui

A l'heure où les maladies chroniques, la fatigue persistante et les troubles fonctionnels se multiplient, la médecine est appelée à repenser ses fondements. Dans cet ouvrage, les docteurs Isabelle Meurgey et Alain Butnaru proposent une approche novatrice et structurée : la Médecine P7, une médecine du vivant, à la fois rigoureuse, intégrative et profondément humaine. S'appuyant sur leur longue expérience clinique, les auteurs explorent les mécanismes subtils qui relient alimentation, environnement, émotions, génétique et métabolisme. Ils montrent comment les déséquilibres précoces, souvent invisibles aux examens classiques, peuvent être identifiés, compris et corrigés avant de devenir pathologiques. "Le corps humain est une intelligence vivante. Il n'est pas figé : il s'adapte, se défend, se transforme". A travers une écriture claire, pédagogique et exigeante, ce livre invite à dépasser une médecine fragmentée pour renouer avec une vision globale de la santé, centrée sur la singularité de chaque individu. Fondée sur sept piliers - prédictive, personnalisée, précise, pluriprofessionnelle, participative, préventive et positive - la Médecine P7 offre un cadre cohérent pour penser, prévenir et accompagner les parcours de soin contemporains. Ni manifeste idéologique ni simple guide pratique, cet ouvrage constitue une référence accessible pour tous ceux qui souhaitent comprendre leur fonctionnement biologique, dialoguer avec les professionnels de santé et s'inscrire dans une démarche de santé durable, éclairée et responsable.