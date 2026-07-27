Le guide pédagogique qui accompagne les 2 manuels NEO CE1 IMPORTANT ! Pour préparer la rentrée, téléchargez gratuitement la période 1 sur le site compagnon, à partir du 1er août : https : //neo. nathan. fr/9782095048679 > Un guide commun aux deux manuels NEO CE1 et conforme au Programme 2025. > Une programmation complète sur l'année. > La mise en oeuvre de toutes les séances. > Les textes complets de certaines histoires du manuel de compréhension NEO Je lis et je comprends . > Des indications pour la différenciation.