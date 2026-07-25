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#Roman francophone

Sous le bandeau de tes désirs

Alex Spark

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Le soir de son anniversaire, Rose pense simplement célébrer une année de plus. Mais sa meilleure amie lui réserve un cadeau inattendu... Une expérience sensorielle au coeur de la mystérieuse Maison des Désirs. Là-bas, tout commence par une règle. Une seule. Porter un bandeau. Ne jamais voir son visage. Sinon, tout s'arrête. Dans ce lieu hors du temps, tenu par un homme aussi charismatique qu'insaisissable, les sens prennent le pouvoir. Mais qui est-il vraiment ? Et jusqu'où Rose est-il prêt à aller sans jamais lever le voile ? Entre tension brûlante, abandon et révélations, Rose devra apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'invisible. Car certaines fleurs ne s'épanouissent que dans l'ombre.

Par Alex Spark
Chez Spark Publishing

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Auteur

Alex Spark

Editeur

Spark Publishing

Genre

Romance sexy

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Sous le bandeau de tes désirs

Alex Spark

Paru le 25/07/2026

234 pages

Spark Publishing

18,90 €

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Scannez le code barre 9782488957021
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