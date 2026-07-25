Sous le bandeau de tes désirs

Le soir de son anniversaire, Rose pense simplement célébrer une année de plus. Mais sa meilleure amie lui réserve un cadeau inattendu... Une expérience sensorielle au coeur de la mystérieuse Maison des Désirs. Là-bas, tout commence par une règle. Une seule. Porter un bandeau. Ne jamais voir son visage. Sinon, tout s'arrête. Dans ce lieu hors du temps, tenu par un homme aussi charismatique qu'insaisissable, les sens prennent le pouvoir. Mais qui est-il vraiment ? Et jusqu'où Rose est-il prêt à aller sans jamais lever le voile ? Entre tension brûlante, abandon et révélations, Rose devra apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'invisible. Car certaines fleurs ne s'épanouissent que dans l'ombre.