Bon vent !

La famille de Janey a décidé d'embarquer sur un voilier pour le voyage d'une vie : récifs coralliens, marchés colorés et nouvelles cultures à l'horizon ! Le seul problème ? Janey doit tout quitter : son école, sa vie, sa meilleure amie, tous ses repères... La vie en mer est exaltante, mais elle présente un inconvénient majeur : quand on navigue d'escale en escale, il est presque impossible de se faire de nouveaux amis. Pour le meilleur et pour le pire, Janey va faire la connaissance d'Astrid, qui en plus d'être cool, vit aussi sur un bateau ! Est-ce enfin le début d'une grande amitié ?