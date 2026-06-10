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#Bande dessinée jeunesse

Bon vent !

Jules Bakes, Niki Smith

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La famille de Janey a décidé d'embarquer sur un voilier pour le voyage d'une vie : récifs coralliens, marchés colorés et nouvelles cultures à l'horizon ! Le seul problème ? Janey doit tout quitter : son école, sa vie, sa meilleure amie, tous ses repères... La vie en mer est exaltante, mais elle présente un inconvénient majeur : quand on navigue d'escale en escale, il est presque impossible de se faire de nouveaux amis. Pour le meilleur et pour le pire, Janey va faire la connaissance d'Astrid, qui en plus d'être cool, vit aussi sur un bateau ! Est-ce enfin le début d'une grande amitié ?

Par Jules Bakes, Niki Smith
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Jules Bakes, Niki Smith

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

BD jeunesse divers

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Bon vent !

Jules Bakes, Niki Smith trad. Marc Lesage

Paru le 10/06/2026

264 pages

Rue de Sèvres

18,00 €

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