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Tome 1, Jamais contente, toujours fâchée ; Tome 2, Rien ne va plus !

Agnès Maupré, Marie Desplechin

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Aurore a deux soeurs qui la détestent, les parents les plus insignifiants possible, une aversion avérée pour toute forme d'effort scolaire, pas de passion identifiée... autant dire, dans l'ensemble, une vie moins passionnante que celle du rat taupe des plateaux d'Abyssinie. Heureusement, dans ce tableau sombre d'une vie d'ado de 3e, il y a Lola, son amie qui la comprend, elle. Et puis le nouveau demi-frère de Lola, Marceau, élément perturbateur notoire. La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille à 14 ans et vaut bien les pages d'un journal.

Par Agnès Maupré, Marie Desplechin
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Agnès Maupré, Marie Desplechin

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Divers

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Tome 1, Jamais contente, toujours fâchée ; Tome 2, Rien ne va plus !

Agnès Maupré, Marie Desplechin

Paru le 10/06/2026

304 pages

Rue de Sèvres

21,00 €

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