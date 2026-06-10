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#Roman graphique

Henri Désiré Landru

Christophe Chabouté

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L'histoire vraie du premier tueur en série français En 1922, Henri Désiré Landru est reconnu coupable de l'assassinat de 10 femmes et d'un homme. De la fumée nauséabonde se dégageait de la cheminée de sa villa de Gambais... On y a récupéré une cuisinière dont les tuyaux avaient beaucoup servi... Malgré deux ans d'instruction acharnée, personne ne réussit à faire reconnaître ses crimes à Landru... Il n'avoua rien. Aucun cadavre ne fut retrouvé... Christophe Chabouté revisite cette période obscure de l'Histoire qui a défrayé la chronique, et où s'enchevêtrent le fait divers macabre et les séquelles d'une guerre atroce. 144 pages d'un suspense haletant...

Par Christophe Chabouté
Chez Vents d'Ouest

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Auteur

Christophe Chabouté

Editeur

Vents d'Ouest

Genre

Romans graphiques

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Henri Désiré Landru

Christophe Chabouté

Paru le 10/06/2026

144 pages

Vents d'Ouest

10,00 €

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Scannez le code barre 9782749310589
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