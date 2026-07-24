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#Beaux livres

Asha

Jean-Claude Poure

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Dans les plis de l'Inde, entre la poussière et la lumière, des femmes et des enfants vivent, travaillent, rient, rêvent. Elles ne possèdent rien, mais elles gardent l'essentiel : Asha, l'espérance. A travers ces visages, ces gestes, ces instants, ce livre évoque la résistance silencieuse du quotidien. Il raconte la vie nue, sans décor, ni détour. L'espérance qui se lève avec le jour, qui s'obstine dans la fatigue, qui éclaire les visages. Les photographies ne dénoncent pas, elles écoutent, elles reconnaissent. Elles ne jugent pas, elles rendent hommage. L'espoir, ici, n'est pas une idée mais un regard. Une lumière humaine qui traverse les visages, celle d'Asha

Par Jean-Claude Poure
Chez youStory

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Auteur

Jean-Claude Poure

Editeur

youStory

Genre

Thèmes photo

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Asha

Jean-Claude Poure

Paru le 24/07/2026

164 pages

youStory

44,90 €

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Scannez le code barre 9782381244389
9782381244389
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