Dans les plis de l'Inde, entre la poussière et la lumière, des femmes et des enfants vivent, travaillent, rient, rêvent. Elles ne possèdent rien, mais elles gardent l'essentiel : Asha, l'espérance. A travers ces visages, ces gestes, ces instants, ce livre évoque la résistance silencieuse du quotidien. Il raconte la vie nue, sans décor, ni détour. L'espérance qui se lève avec le jour, qui s'obstine dans la fatigue, qui éclaire les visages. Les photographies ne dénoncent pas, elles écoutent, elles reconnaissent. Elles ne jugent pas, elles rendent hommage. L'espoir, ici, n'est pas une idée mais un regard. Une lumière humaine qui traverse les visages, celle d'Asha