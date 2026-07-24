Summer Maths

L'été bat son plein, tandis que la relation entre Ellyn et Daris semble au point mort. Perturbée par l'évolution de leur relation, Ellyn ne réponds plus à Daris. Ne sachant plus où bat son coeur, elle prend la décision radicale de tout lâcher pour son premier amour : la musique. Par ce biais, elle renoue avec ses anciens amisâ¦ et se remet également à dater son ex. Seulement dans un ville comme la leur, il n'est pas évident d'éviter le souvenir de Daris qui se fait de plus en plus présent. Et si tout ce revirement n'était pas la plus grosse erreur de sa vie ? N'est-elle pas revenue avec Tristan par simple facilité ? Aucune formule de maths n'aura paru aussi complexe à Ellynâ¦