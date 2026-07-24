Summer Maths

Daris est envoyée tout l'été par ses parents pour un stage intensif dans la ville de sa tante. S'imaginant d'abord seule et isolée de ses amis, l'été lui paraît tout sauf inoubliable. C'était sans compter sur LA rencontre qui allait tout changer. Sa rencontre avec Ellyn. D'abord simple compagne de sa prison algébrique, elle finit par se demander si, au fond, elle n'aimerait pas bien devenir plus qu'une simple amie ? Rattraper son retard en maths va s'avérer un peu plus compliqué que prévu pour Daris une fois qu'elle a un tout autre objectif en tête...