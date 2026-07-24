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#Bande dessinée jeunesse

Summer Maths

Alexandra Gauthier

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Daris est envoyée tout l'été par ses parents pour un stage intensif dans la ville de sa tante. S'imaginant d'abord seule et isolée de ses amis, l'été lui paraît tout sauf inoubliable. C'était sans compter sur LA rencontre qui allait tout changer. Sa rencontre avec Ellyn. D'abord simple compagne de sa prison algébrique, elle finit par se demander si, au fond, elle n'aimerait pas bien devenir plus qu'une simple amie ? Rattraper son retard en maths va s'avérer un peu plus compliqué que prévu pour Daris une fois qu'elle a un tout autre objectif en tête...

Par Alexandra Gauthier
Chez Les éditions Lapin

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Auteur

Alexandra Gauthier

Editeur

Les éditions Lapin

Genre

BD jeunesse divers

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Summer Maths

Alexandra Gauthier

Paru le 24/07/2026

288 pages

Les éditions Lapin

26,00 €

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Scannez le code barre 9782377544035
9782377544035
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