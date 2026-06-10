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Le cahier d'activité du Cazarre enchaîné

Julien Cazarre, Jean-Christophe Drouet

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Les Nuits du Cazarre Enchaîné te manquent autant que les crises de l'OM ? Voici la solution avec ce cahier de vacances pour ne pas perdre la main ! Si tu es vif, que tu as de l'esprit, bref que tu es vif d'esprit : achète-le ! Pour les autres : achetez-le aussi. Julien Cazarre et Jean-Christophe Drouet n'auront pas préparé tous ces jeux inédits pour rien ! Kikséti - KicéKadi - L'équipe type - Vrais joueurs ou pas vrais joueurs - Liaisons dangereuses - Questions pour un surnom - Mots croisés - Mots mêlés - Tests de personnalités - Cherche et trouve - 7 différences LE cahier le plus déjanté de l'été !

Par Julien Cazarre, Jean-Christophe Drouet
Chez Marabout

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Auteur

Julien Cazarre, Jean-Christophe Drouet

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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Le cahier d'activité du Cazarre enchaîné

Julien Cazarre, Jean-Christophe Drouet

Paru le 10/06/2026

128 pages

Marabout

11,90 €

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