Le cahier d'activité du Cazarre enchaîné

Les Nuits du Cazarre Enchaîné te manquent autant que les crises de l'OM ? Voici la solution avec ce cahier de vacances pour ne pas perdre la main ! Si tu es vif, que tu as de l'esprit, bref que tu es vif d'esprit : achète-le ! Pour les autres : achetez-le aussi. Julien Cazarre et Jean-Christophe Drouet n'auront pas préparé tous ces jeux inédits pour rien ! Kikséti - KicéKadi - L'équipe type - Vrais joueurs ou pas vrais joueurs - Liaisons dangereuses - Questions pour un surnom - Mots croisés - Mots mêlés - Tests de personnalités - Cherche et trouve - 7 différences LE cahier le plus déjanté de l'été !