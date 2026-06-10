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Le Dernier Rempart

Mélanie Baranger

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L'heure est venue. Chris doit reprendre le flambeau laissé par sa mère, Lorène. Car l'oracle l'a prédit : pour apaiser les tremblements qui déchirent le monde, il devra accomplir la prophétie des éléments et retrouver celle qui détient le pouvoir de la Terre - son âme soeur - seule capable de guérir les Terres d'O'Mayll. Mais le destin a un prix. Pour espérer triompher, le jeune homme devra affronter ses peurs, étouffer ses doutes et apprendre à maîtriser le Feu. Chaque pas le rapprochera de la vérité... et du danger. Car désormais, le sort des Terres d'O'Mayll repose entre ses mains. Face aux épreuves, aux pièges et aux forces qui s'opposent à lui, une seule question demeure : sera-t-il à la hauteur de sa destinée ?

Par Mélanie Baranger
Chez Sparkle Editions

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Auteur

Mélanie Baranger

Editeur

Sparkle Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Le Dernier Rempart

Mélanie Baranger

Paru le 10/06/2026

410 pages

Sparkle Editions

19,00 €

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