Travail social et entrepreneuriat social

Dans des contextes sociopolitiques marqués par la recomposition de l'Etat-providence, une nouvelle forme de travail social émerge : le travail social entrepreneurial. Comment se structure-t-il ? Quelle légitimité acquiert-il ? Comment la gouvernance participative contribue-t-elle à l'articulation d'une mission sociale avec des logiques économiques ? L'ouvrage aborde la question de l'entrepreneuriat social comme forme innovante de travail social venant compléter les autres formes de travail social qui se sont développées depuis le XIXe siècle.
Chez
Institut d'Etudes Sociales/Haute école de travail social
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