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Travail social et entrepreneuriat social

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Dans des contextes sociopolitiques marqués par la recomposition de l'Etat-providence, une nouvelle forme de travail social émerge : le travail social entrepreneurial. Comment se structure-t-il ? Quelle légitimité acquiert-il ? Comment la gouvernance participative contribue-t-elle à l'articulation d'une mission sociale avec des logiques économiques ? L'ouvrage aborde la question de l'entrepreneuriat social comme forme innovante de travail social venant compléter les autres formes de travail social qui se sont développées depuis le XIXe siècle.

Chez Institut d'Etudes Sociales/Haute école de travail social

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Editeur

Institut d'Etudes Sociales/Haute école de travail social

Genre

Travail social

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Travail social et entrepreneuriat social

Paru le 22/10/2026

288 pages

Institut d'Etudes Sociales/Haute école de travail social

33,00 €

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Scannez le code barre 9782882242631
9782882242631
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