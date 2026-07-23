Travail social et entrepreneuriat social

Dans des contextes sociopolitiques marqués par la recomposition de l'Etat-providence, une nouvelle forme de travail social émerge : le travail social entrepreneurial. Comment se structure-t-il ? Quelle légitimité acquiert-il ? Comment la gouvernance participative contribue-t-elle à l'articulation d'une mission sociale avec des logiques économiques ? L'ouvrage aborde la question de l'entrepreneuriat social comme forme innovante de travail social venant compléter les autres formes de travail social qui se sont développées depuis le XIXe siècle.