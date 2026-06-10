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#Polar

Taken

Ellis Sinclair

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L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Il devait entrer sans laisser de traces. Il a déclenché une guerre. Atlantic City. Une ville connue pour sa jetée mythique, ses casinos, mais aussi pour la présence d'une des mafias les plus insaisissables du pays : la Triade. Un gang dans lequel Cole baigne depuis toujours. Ainsi, quand il pénètre par effraction dans une maison au coeur du quartier résidentiel de Venice Park, il ne s'agit pour lui que d'une mission de routine. Tandis que le jeune homme dérobe des pierres précieuses, il entend un bruit suspect qui l'oblige à fouiller la bâtisse. Il découvre alors un spectacle auquel il n'était pas préparé : une jeune fille au corps mutilé est retenue prisonnière. Malgré les risques, il choisit de la délivrer. Sans le savoir, Cole vient d'ébranler l'équilibre fragile sur lequel reposait encore la Triade. Une guerre se prépare, et au centre de celle-ci se trouve le destin de cette mystérieuse jeune femme, qui suscite une tornade de sentiments troublants dans le coeur abîmé de Cole. Qui est-elle ? Pourquoi était-elle enfermée ? Et surtout, que va faire Cole face aux menaces qu'entraîne sa libération ? Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.

Par Ellis Sinclair
Chez Adonia

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Auteur

Ellis Sinclair

Editeur

Adonia

Genre

Suspense romantique

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Taken

Ellis Sinclair

Paru le 10/06/2026

416 pages

Adonia

19,90 €

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