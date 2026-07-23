Le gouvernement des idées

Qui façonne réellement les politiques publiques aux Etats-Unis – et comment ? Ce livre propose une plongée dans les coulisses de la réforme du système de santé américain, à la découverte d'un écosystème singulier d'expertise, dominé par un réseau de think tanks, de fondations et de centres de recherche universitaires. En son coeur a émergé une nouvelle catégorie de professionnels : les health policy analysts. Depuis les années 1970, ces experts, formés au langage de l'économie et aux logiques du marché, sont devenus des acteurs clés dans la fabrication des politiques publiques. Pris entre logiques politiques, contraintes de financement et quête de légitimité, ils ont contribué à réorienter les programmes de santé américains vers des modèles fondés sur la concurrence et les mécanismes de marché, y compris dans le camp démocrate. A la croisée de la sociologie de la connaissance et de la sociologie de l'action publique, ce livre propose une réflexion percutante sur les formes contemporaines de formulation et la circulation des idées dans l'action publique. Une enquête éclairante sur les arènes discrètes où se façonnent les décisions qui engagent le bien commun.