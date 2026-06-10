Quel animal parcourt la plus grande distance ? Quel est le plus gros animal migrateur ? Quels migrateurs se déplacent en plus grand groupe ? Découvrez les réponses à ces questions sur les animaux migrateurs dans la collection "Mes docs à coller - Défis nature junior" , en partenariat avec la marque de jeux de société Bioviva ! Les records des animaux migrateurs, et des pages pour approfondir ses connaissances Sur les pages consacrées aux records, l'enfant colle des autocollants pour établir des podiums entre les animaux migrateurs : ceux qui parcourt la plus longue distance, les plus grands, la taille de groupe de migration. On y apprend que la sterne arctique traverse la planète deux fois par an, et que la roussette jaune migre en gigantesques groupes. Sur les pages focus, l'enfant complète les photos avec ses autocollants, avec les animaux ou les éléments manquants du paysage ! On y découvre notamment que les grues cendrées se repèrent grâce à la position du soleil, et que les femelles iguanes des Galápagos pondent chaque année dans les cratères des volcans. Un documentaire avec des photos pour apprendre en s'amusant C'est le retour des documentaires avec des photos aux éditions Milan ! Saumon en plein saut, tête de la chenille monarque, crocodile qui attaque un gnou... L'enfant a plus d'une trentaine d'autocollants à replacer sur des photos d'animaux migrateurs de qualité, pour apprendre et développer sa motricité. Pour faire découvrir la nature aux petits lecteurs sous un angle qu'ils apprécient particulièrement. Une fabrication européenne, avec du papier issu de forêts gérées durablement, le tout à petit prix !