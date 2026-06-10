Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les animaux migrateurs

Pauline Payen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quel animal parcourt la plus grande distance ? Quel est le plus gros animal migrateur ? Quels migrateurs se déplacent en plus grand groupe ? Découvrez les réponses à ces questions sur les animaux migrateurs dans la collection "Mes docs à coller - Défis nature junior" , en partenariat avec la marque de jeux de société Bioviva ! Les records des animaux migrateurs, et des pages pour approfondir ses connaissances Sur les pages consacrées aux records, l'enfant colle des autocollants pour établir des podiums entre les animaux migrateurs : ceux qui parcourt la plus longue distance, les plus grands, la taille de groupe de migration. On y apprend que la sterne arctique traverse la planète deux fois par an, et que la roussette jaune migre en gigantesques groupes. Sur les pages focus, l'enfant complète les photos avec ses autocollants, avec les animaux ou les éléments manquants du paysage ! On y découvre notamment que les grues cendrées se repèrent grâce à la position du soleil, et que les femelles iguanes des Galápagos pondent chaque année dans les cratères des volcans. Un documentaire avec des photos pour apprendre en s'amusant C'est le retour des documentaires avec des photos aux éditions Milan ! Saumon en plein saut, tête de la chenille monarque, crocodile qui attaque un gnou... L'enfant a plus d'une trentaine d'autocollants à replacer sur des photos d'animaux migrateurs de qualité, pour apprendre et développer sa motricité. Pour faire découvrir la nature aux petits lecteurs sous un angle qu'ils apprécient particulièrement. Une fabrication européenne, avec du papier issu de forêts gérées durablement, le tout à petit prix !

Par Pauline Payen
Chez Editions Milan

|

Auteur

Pauline Payen

Editeur

Editions Milan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les animaux migrateurs par Pauline Payen

Commenter ce livre

 

Les animaux migrateurs

Pauline Payen

Paru le 10/06/2026

16 pages

Editions Milan

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408063504
9782408063504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.