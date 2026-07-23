Matérialités du travail social

Comment penser et pratiquer le travail social dans un monde marqué par la numérisation, les inégalités économiques et les crises écologiques ? L'ouvrage interroge la manière dont les transformations contemporaines des conditions matérielles d'existence reconfigurent les publics, les institutions et les pratiques professionnelles. Il propose de dépasser une approche strictement anthropocentrée pour analyser les interdépendances entre humains et non-humains dans la production des vulnérabilités et des solidarités. Les contributions explorent les dimensions spatiales, écologiques, économiques et techniques qui façonnent l'intervention social, les inégalités et les pratiques de l'accompagnement. Il s'intéresse aux lieux (prison, logement précaire, littoraux, etc.), aux infrastructures (cyberadministration, dispositifs d'activation), aux ressources (argent, alimentation) et aux environnements (pollutions, limites planétaires) qui conditionnent concrètement l'action sociale.