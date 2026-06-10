Victorian Psycho

Dans l'Angleterre victorienne, la mort n'est jamais loin. A Ensor House, vaste demeure perdue dans les landes, elle a pris les traits d'un visage : celui de Winifred Notty. Gouvernante au passé trouble, elle arrive chez les Pounds pour s'occuper de leurs deux enfants, Andrew et Drusilla. Sous ses airs de jeune femme pieuse et dévouée se cache une créature sans peur. Les longues journées moroses passées dans l'enceinte du domaine s'accompagnent d'une connaissance intime des perversions et des préoccupations pathétiques de la famille. Mais par-dessus tout, Winifred méprise les enfants Pounds, qui se croient tout permis. Elle se retrouve à lutter à chaque instant pour réprimer les pulsions violentes de son passé. Elle observe, manipule, attend. Mais plus pour longtemps, car Noël approche et elle a prévu des cadeaux très spéciaux pour les chères âmes d'Ensor House...