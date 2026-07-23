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#Essais

La petite Aventurière

Lilya B.F

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Parfois, le coeur est un peu triste... sans qu'on sache pourquoi. C'est ce qui est arrivé à La Petite Aventurière. Alors, elle a levé les mains vers le ciel et a dit : La voilà partie pour un voyage rempli de rencontres, de nature, de versets du Coran et de réponses pleines de douceur. Ce livre raconte l'histoire d'une petite fille qui apprend à faire confiance à Allah, à patienter, et à apaiser son coeur grâce à Lui. Un petit trésor pour tous les enfants qui aiment réfléchir, se poser des questions... Et trouver la lumière d'Allah dans les choses simples de la vie.

Par Lilya B.F
Chez Akhawates Editions

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Auteur

Lilya B.F

Editeur

Akhawates Editions

Genre

Islam

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La petite Aventurière

Lilya B.F

Paru le 23/07/2026

16 pages

Akhawates Editions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782494885752
9782494885752
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