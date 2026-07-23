Parfois, le coeur est un peu triste... sans qu'on sache pourquoi. C'est ce qui est arrivé à La Petite Aventurière. Alors, elle a levé les mains vers le ciel et a dit : La voilà partie pour un voyage rempli de rencontres, de nature, de versets du Coran et de réponses pleines de douceur. Ce livre raconte l'histoire d'une petite fille qui apprend à faire confiance à Allah, à patienter, et à apaiser son coeur grâce à Lui. Un petit trésor pour tous les enfants qui aiment réfléchir, se poser des questions... Et trouver la lumière d'Allah dans les choses simples de la vie.