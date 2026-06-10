Water Moon

Et si vous pouviez effacer tous vos regrets ? Au coeur de Tokyo, dans une paisible ruelle, se cache la curieuse boutique d'un prêteur sur gages que tout le monde n'est pas capable de trouver. Certains n'y verront jamais qu'un simple restaurant de ramen. Mais pour ceux qui se sentent perdus, cet endroit offre l'occasion unique de vendre les choix qu'ils regrettent, et ainsi de les oublier. Hana Ishikawa, nouvelle propriétaire des lieux, se réveille un matin pour découvrir que la boutique a été saccagée. Plus inquiétant encore, son père a disparu et une précieuse acquisition manque à l'inventaire. C'est alors qu'apparaît un énigmatique jeune homme. Keishin est différent des clients qui fréquentent habituellement le magasin. Il n'a pas besoin d'assistance. Au contraire, il propose son aide à Hana. Commence une quête qui les fera voyager dans le monde magique situé au-delà de la boutique - à dos de grues en papier et de rumeurs, sur le pont qui relie minuit au matin, ou encore à travers un marché nocturne dans les nuages. Mais à mesure qu'ils se rapprochent de la vérité, Hana doit se résoudre à révéler son propre secret, un choix sur lequel elle ne pourra jamais revenir, au risque de le regretter... "Plongez dans un monde luxuriant, merveilleux et romantique, où les cerfs-volants, faits de souhaits, deviennent des étoiles, les origamis contiennent le temps dans leurs plis, et un marché nocturne a élu domicile dans les nuages. Un joli roman de Fantasy cosy dans la veine de La Mer sans étoiles d'Erin Morgenstern". Booklist "Les lecteurs qui se sont laissé séduire par le charme réconfortant de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi et du Grand Magasin des rêves de Miye Lee seront conquis par ce roman qui mêle réalisme magique, Fantasy, mystère et romance". Library Journal "Installez-vous confortablement sous un plaid avec ce doux roman de Fantasy et pénétrez dans un monde charmant, mais dangereux, empli de voeux qui prennent la forme de lanternes et de secrets en origami". BookRiot "L'univers fabuleux de Sotto Yambao repousse les limites de la Fantasy, et la manière dont elle parle de regret, de choix et de libre arbitre invite à réfléchir. Ce conte fantastique captivera les lecteurs". Publishers Weekly "Un roman qui porte sur nos choix, nos regrets et comment nous pouvons les accepter. Un voyage ensorcelant". Woman & Home "Plein d'aventure et merveilleusement créatif, Water Moon surprend et ravit à chaque page". Megan Bannen, autrice de La Ballade funèbre de Hart et Mercy "Water Moon est un roman de Fantasy onirique et subtil, au décor digne d'un conte de fées, avec ses aspects sombres. Les fans de Hayao Miyazaki adoreront". Olivia Atwater, autrice d'Ames miroirs "Water Moon ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Il est merveilleux et terrifiant... un livre ensorcelant qui a tout d'un rêve". Gareth brown, auteur de Le Livre des portes