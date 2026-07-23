L’histoire du petit garçon qui avait tort d’avoir raison

Comme dans les contes d'autrefois et les fables de toujours, ce récit laisse deviner, en filigrane, un second niveau de lecture. A la manière de La Fontaine, qui décrivait les puissants en parlant d'animaux, cette histoire met en scène un seigneur, un roi et des enfants dont la faim devient peu à peu une question de survie... et un enjeu de pouvoir. Humiliés, privés de nourriture, contraints au silence, les enfants découvrent que seule leur union peut faire vaciller l'ordre établi et inverser la mécanique de la peur. Sous les apparences d'un conte, cette fable allégorique interroge les mécanismes intemporels de la domination, de la révolte et de la légitimation du pouvoir. C'est une histoire à deux niveaux : les plus jeunes y liront une aventure ; les adultes y reconnaîtront peut-être une réalité plus vaste, plus troublante, plus critique. "Trompeurs, c'est pour vous que j'écris : attendez-vous à la pareille". - La Fontaine, Le Renard et la Cigogne