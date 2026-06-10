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Pris en otage

Pierre Martinet, Marc Juniat

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J'ai été un otage, j'ai vécu des heures sombres enfermé dans les geôles d'une Katiba islamiste. Je m'étais fait une promesse : si je survis, je témoignerai de ce que j'ai vécu. Une telle perspective m'a aidé à ne pas sombrer dans le désespoir ou la folie. Je suis un militaire, un homme de terrain, un ancien membre du Service Action de la DGSE. Toute ma vie, j'ai choisi le danger, les missions périlleuses, le combat. J'ai survécu mais cette épreuve m'a changé à jamais. Quand on a envisagé chaque jour comme le dernier, peut-on s'estimer sauvé d'avoir retrouvé la liberté ? Dans ce récit d'une grande force, Pierre Martinet revient pour la première fois sur les jours terribles de détention qu'il a vécus en Libye lors du Printemps arabe. Il raconte comment il a réussi à tenir en s'évadant mentalement grâce à son passé d'instructeur commando et à la formation particulière qu'il a suivie au Service Action. Un livre qui nous plonge, comme aucun autre, dans la psychologie d'un ancien membre des forces spéciales.

Par Pierre Martinet, Marc Juniat
Chez Litos

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Auteur

Pierre Martinet, Marc Juniat

Editeur

Litos

Genre

Géopolitique

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Pris en otage

Pierre Martinet, Marc Juniat

Paru le 10/06/2026

260 pages

Litos

7,90 €

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Scannez le code barre 9782385061722
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