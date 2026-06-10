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#Roman francophone

Le concours de pêche

Loris Chavanette

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Depuis la disparition de son père en mer, alors qu'il n'était qu'un enfant, Alexandre se sent incapable de vivre pleinement les choses. Mais cet été-là, quand il débarque à Sète, sa ville natale, il est témoin d'un concours de pêche improvisé. Parmi les pêcheurs, il y a Jonas, un vieux sans-abri moqué par tous. Alexandre et Jonas, ce sont deux solitudes qui se rencontrent et s'entraident, dans une réécriture sétoise du Vieil Homme et la mer d'Hemingway. Conte moderne mêlant l'humour au tragique, Le concours de pêche nous révèle ce qu'il reste d'espoir quand on croit avoir tout perdu. Loris Chavanette est un historien et romancier français.

Par Loris Chavanette
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Loris Chavanette

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Le concours de pêche

Loris Chavanette

Paru le 10/06/2026

480 pages

Editions de la Loupe

24,50 €

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