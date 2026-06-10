Depuis la disparition de son père en mer, alors qu'il n'était qu'un enfant, Alexandre se sent incapable de vivre pleinement les choses. Mais cet été-là, quand il débarque à Sète, sa ville natale, il est témoin d'un concours de pêche improvisé. Parmi les pêcheurs, il y a Jonas, un vieux sans-abri moqué par tous. Alexandre et Jonas, ce sont deux solitudes qui se rencontrent et s'entraident, dans une réécriture sétoise du Vieil Homme et la mer d'Hemingway. Conte moderne mêlant l'humour au tragique, Le concours de pêche nous révèle ce qu'il reste d'espoir quand on croit avoir tout perdu. Loris Chavanette est un historien et romancier français.