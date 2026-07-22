The Saint whose Engagement was Broken Tome 7

Philia a accouru vers son pays natal menacé par une invasion de démons et est parvenue à secourir sa soeur Mia, qui s'est battue au péril de sa vie, mettant fin à la remontée de l'Enfer qui menaçait de ravager le continent. Récompensée par le titre de " Grande Sainte ", elle coule désormais des jours paisibles... jusqu'à ce que survienne un nouvel incident : des disparitions inexpliquées de jeunes femmes prédisposées à la magie. Pour ne rien arranger, le second prince Julius disparaît également de sa cellule de prison... Alors que Philia et ses alliés mènent l'enquête, une exorciste nommée Erza apparaît et leur révèle l'identité du coupable. C'est alors qu'une menace terrifiante s'approche de Philia... " Vous êtes la cible du grand démon, Asmodeus ! " l'histoire de la Sainte au visage figé vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire !