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The Saint whose Engagement was Broken Tome 7

Mago Ayakita, Kôki Fuyutsuki

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Philia a accouru vers son pays natal menacé par une invasion de démons et est parvenue à secourir sa soeur Mia, qui s'est battue au péril de sa vie, mettant fin à la remontée de l'Enfer qui menaçait de ravager le continent. Récompensée par le titre de " Grande Sainte ", elle coule désormais des jours paisibles... jusqu'à ce que survienne un nouvel incident : des disparitions inexpliquées de jeunes femmes prédisposées à la magie. Pour ne rien arranger, le second prince Julius disparaît également de sa cellule de prison... Alors que Philia et ses alliés mènent l'enquête, une exorciste nommée Erza apparaît et leur révèle l'identité du coupable. C'est alors qu'une menace terrifiante s'approche de Philia... " Vous êtes la cible du grand démon, Asmodeus ! " l'histoire de la Sainte au visage figé vendue à un pays où elle attend le miracle qui lui redonnera le sourire !

Par Mago Ayakita, Kôki Fuyutsuki
Chez Meian Editions

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Auteur

Mago Ayakita, Kôki Fuyutsuki

Editeur

Meian Editions

Genre

Shojo/fille

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The Saint whose Engagement was Broken Tome 7

Mago Ayakita, Kôki Fuyutsuki

Paru le 22/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782386587672
9782386587672
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