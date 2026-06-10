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Inigo

François Sureau

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"J'ai longtemps détesté Ignace de Loyola. Je n'aimais ni sa phrase, ni ses deux étendards, ni son passé de soldat, ni son avenir de général du pape, ni son visage au front étroit et fuyant. Son militarisme m'écoeurait, tout comme ses règles et ses disciplines". En un portrait bref et acéré, François Sureau fait céder l'image trop lisse d'un homme auquel les livres pieux sont impuissants à rendre justice. François Sureau, avocat, écrivain, haut fonctionnaire et membre de l'Académie française, est né en 1957 à Paris.

Par François Sureau
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

François Sureau

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Biographies

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Inigo

François Sureau

Paru le 10/06/2026

340 pages

Editions de la Loupe

22,00 €

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