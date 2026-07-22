Magical Buffs : L'éveil de l'enchanteur polyvalent Tome 7

Au cours de l'exploration du niveau 99, la Nachtlibelle affronte le boss d'étage, le redoutable " Singe à cornes ". Accablée par ses assauts massifs, l'équipe perd rapidement pied et se retrouve acculée. Face à cette situation désespérée, Wim engage un duel d'une intensité rare contre le Singe à Cornes. Dans cet affrontement fulgurant, où un simple battement de cils pourrait être fatal, sa compétence " Transformation : Marionnettiste " atteint de nouveaux sommets ! Ce que reflètent les yeux des plus forts... Est-ce la lumière, ou bien les ténèbres ? Un 7e volume à l'intensité brûlante !!