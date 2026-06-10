"Monsieur le Curé, pourquoi donc, quand vous priez, vous entend-on à peine alors que, quand vous prêchez, vous parlez si fort ? C'est que, quand je prêche, je parle souvent à des sourds ou à des gens qui dorment, mais quand je prie, j'ai affaire au Bon Dieu et le Bon Dieu n'est pas sourd ! " Un recueil de pensées, sur l'humilité de la prière, les grâces de la confession ou la miséricorde de Dieu, glanées durant le ministère de saint Jean-Marie Vianney, dans le petit village d'Ars dont il fut le curé. Jean-Marie Vianney, le saint Curé d'Ars (1786-1859), a été nommé patron de tous les curés de l'Univers par le pape Pie XI en 1929.