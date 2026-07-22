Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Pas vraiment mon alter ego, mais...

Licca Arata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Acteur de renom depuis l'enfance, personne ne se doute que Natsume Oga est en réalité un oméga aux périodes de chaleurs difficiles qu'il affronte seul. Mais un jour, son ami Kotarô Chitose le découvre dans cet état et malgré les efforts de Natsume pour garder ses distances avec ce dernier, Kotarô insiste pour rester près de lui, sachant qu'il ne peut rien faire d'autre pour l'aider en tant que bêta. Il devient ainsi l'unique soutien de Natsume, mais que peut bien leur réserver le destin...? Retrouvez l'histoire de Kotarô et Natsume, l'amour entre un oméga et un bêta, dans ce spin-off de Mon partenaire est un oméga talentueux !

Par Licca Arata
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Licca Arata

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pas vraiment mon alter ego, mais... par Licca Arata

Commenter ce livre

 

Pas vraiment mon alter ego, mais...

Licca Arata

Paru le 22/07/2026

242 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382768525
9782382768525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.