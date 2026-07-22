Pas vraiment mon alter ego, mais...

Acteur de renom depuis l'enfance, personne ne se doute que Natsume Oga est en réalité un oméga aux périodes de chaleurs difficiles qu'il affronte seul. Mais un jour, son ami Kotarô Chitose le découvre dans cet état et malgré les efforts de Natsume pour garder ses distances avec ce dernier, Kotarô insiste pour rester près de lui, sachant qu'il ne peut rien faire d'autre pour l'aider en tant que bêta. Il devient ainsi l'unique soutien de Natsume, mais que peut bien leur réserver le destin...? Retrouvez l'histoire de Kotarô et Natsume, l'amour entre un oméga et un bêta, dans ce spin-off de Mon partenaire est un oméga talentueux !