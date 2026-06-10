La vie de palace

Bienvenue dans l'univers feutré et fascinant des palaces de Paris et de province, ces hôtels 5 étoiles très haut de gamme, offrant des prestations jugées "exceptionnelles" à leurs clients. Depuis 2010, la distinction "palace" , attribuée au compte-gouttes, récompense une poignée de lieux incarnant l'excellence et le savoir-faire français. La France en compte 31 dont 12 à Paris. A travers les murs chargés d'histoire du Crillon, du Bristol, du Meurice ou encore du Lutétia, ce livre révèle les secrets de lieux mythiques, où chaque détail - des jardins suspendus aux suites royales, des concierges "clés d'or" aux chefs étoilés - fait l'objet de stratégies subtiles de différenciation. Les rénovations se chiffrent en centaines de millions d'euros. Les salaires des grands chefs sont classés très secret. Derrière les façades majestueuses se jouent des anecdotes insolites, impliquant des clients illustres. Mais les palaces ne sont pas seulement des hôtels : ce sont des théâtres de la diplomatie secrète, des havres de paix pour les célébrités, et des laboratoires de gastronomie. Entre tradition et modernité, ils incarnent le luxe à la française, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes de clients internationaux. Quelle que soit l'extravagance de leurs caprices, ils seront toujours exaucés. Un voyage révélateur et divertissant au pays des ultra riches. Liliane Delwasse est journaliste. Elle a collaboré au Monde, à L'Express, au Point, au Quotidien de Paris et au Canard enchaîné.