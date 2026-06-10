Arrachée enfant à sa vie à Taïwan pour être élevée dans le faste des Rochefort, Charlotte n'a jamais trouvé sa place parmi eux. Dans ce monde d'apparences où le silence vaut plus que la vérité, elle a appris à se taire, à s'effacer, à obéir. Jusqu'au jour où tout s'effondre. Ecartée de l'entreprise familiale, humiliée par un père qui n'a jamais voulu d'elle, Charlotte décide de reprendre le contrôle. Ce qu'elle croyait être un échec devient le point de départ d'une quête plus profonde : comprendre d'où elle vient, et ce qu'on lui a volé. Mais à fouiller dans les secrets des Rochefort, elle s'expose à réveiller des vérités capables de tout détruire. Trahisons, pouvoir et blessures du sang : Le Pacte des Héritières, Livre II - Charlotte poursuit la fresque des Rochefort, où les femmes brisées refusent désormais de se taire.