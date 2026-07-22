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La traduction et ses enjeux, de l'Antiquité gréco-romaine à l'âge classique

Frédéric Chapot, Agnès Arbo, Béatrice Guion, Jean-Luc Vix

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Ce recueil d'études analyse les continuités et les éléments de rupture qu'on peut percevoir dans les méthodes et les finalités des traductions, en considérant le temps long qui va de l'Antiquité à l'âge classique. Il est structuré autour de trois jalons : les traductions entre le latin, le grec et l'hébreu dans l'Antiquité romaine ; les enjeux religieux dans l'Antiquité tardive, notamment autour de l'oeuvre de Flavius Josèphe et de la Bible ; enfin, de la Renaissance à l'orée du xviiie siècle), les traductions littéraires dans leur variété : du grec au latin, du latin ou du grec aux langues vernaculaires, et même du français au latin. Traduire, c'est composer avec l'altérité, et les degrés entre une fidélité littéraliste et une adaptation libre se révèlent infinis, variables selon le statut du texte source, la finalité de la traduction, le public visé.

Par Frédéric Chapot, Agnès Arbo, Béatrice Guion, Jean-Luc Vix
Chez Hermann

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Auteur

Frédéric Chapot, Agnès Arbo, Béatrice Guion, Jean-Luc Vix

Editeur

Hermann

Genre

Traduction

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La traduction et ses enjeux, de l'Antiquité gréco-romaine à l'âge classique

Frédéric Chapot, Agnès Arbo, Béatrice Guion, Jean-Luc Vix

Paru le 29/07/2026

408 pages

Hermann

45,00 €

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