L'épée et le glaive

Année 58 avant Jésus-Christ. Beli et Adrettio sont les enfants de Contessilo, un seigneur gaulois ami des Romains. Après quatre années à Arpinum, ils regagnent Bibracte, la capitale du peuple héduen. Beli est impulsive, bagarreuse, marquée par de terribles visions. Adrettio, lui, est solitaire et frappé de surdité. Ils ignorent qu'une terrible nouvelle les attend sur leurs terres natales, et que les légions du proconsul Jules César déferleront bientôt sur la Celtique. Car une guerre se prépare. Une guerre comme la Celtique n'en a jamais connu. Deux destins liés, de la bataille de Bibracte aux sièges de Gergovie et d'Alésia.