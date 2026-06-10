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#Roman francophone

L'épée et le glaive

Clément Bouhélier

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Année 58 avant Jésus-Christ. Beli et Adrettio sont les enfants de Contessilo, un seigneur gaulois ami des Romains. Après quatre années à Arpinum, ils regagnent Bibracte, la capitale du peuple héduen. Beli est impulsive, bagarreuse, marquée par de terribles visions. Adrettio, lui, est solitaire et frappé de surdité. Ils ignorent qu'une terrible nouvelle les attend sur leurs terres natales, et que les légions du proconsul Jules César déferleront bientôt sur la Celtique. Car une guerre se prépare. Une guerre comme la Celtique n'en a jamais connu. Deux destins liés, de la bataille de Bibracte aux sièges de Gergovie et d'Alésia.

Par Clément Bouhélier
Chez Editions Critic

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Auteur

Clément Bouhélier

Editeur

Editions Critic

Genre

Antiquité

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L'épée et le glaive

Clément Bouhélier

Paru le 10/06/2026

606 pages

Editions Critic

25,00 €

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Scannez le code barre 9782375793596
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