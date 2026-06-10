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#Roman francophone

Jeux infinis

Emma Green

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Ils ont passé leur vie à jouer. Mais cette fois, les règles ont changé. Trois ans plus tôt, June a tout quitté sans prévenir personne, en emportant son plus terrible et plus précieux secret. Quand Harry la retrouve enfin, il découvre à ses côtés le petit garçon qu'elle a eu de lui. Sans lui. Aujourd'hui, celui que June n'a jamais pu oublier a décidé de refaire sa vie. Déjà engagé auprès d'une autre, incapable de lui pardonner, Harry Quinn ne veut plus jouer. Pourtant, les deux écorchés vifs qui s'aimaient éperdument vont devoir apprendre à se détester sans se quitter. Avec, entre eux, cet enfant qui les lie à tout jamais. Et cet amour qui a envie de crier "toujours" .

Par Emma Green
Chez Editions ESI

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Auteur

Emma Green

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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Jeux infinis

Emma Green

Paru le 10/06/2026

400 pages

Editions ESI

8,90 €

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Scannez le code barre 9782371268142
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