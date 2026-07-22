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The New Gate Tome 12

Kazanami Shinogi, Yoshiyuki Miwa, Shinogi Kazanami

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Shin et ses compagnons s'infiltrent au sein du siège de l'Eglise afin de sauver Millie, qui a été enlevée par un prêtre. La haine de Wilhelm s'intensifie alors qu'il retrouve la principale force de l'ennemi, un élu de haut niveau, Eirain, et qu'il peut prendre sa revanche. Mais une intervention inattendue le met dans une impasse. Les sentiments de ses camarades piétinés en tête, Shin, le joueur le plus fort appelé le " dieu de la mort ", laisse éclater sa rage !

Par Kazanami Shinogi, Yoshiyuki Miwa, Shinogi Kazanami
Chez Meian Editions

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Auteur

Kazanami Shinogi, Yoshiyuki Miwa, Shinogi Kazanami

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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The New Gate Tome 12

Kazanami Shinogi, Yoshiyuki Miwa, Shinogi Kazanami

Paru le 22/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782386585401
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