The New Gate Tome 12

Shin et ses compagnons s'infiltrent au sein du siège de l'Eglise afin de sauver Millie, qui a été enlevée par un prêtre. La haine de Wilhelm s'intensifie alors qu'il retrouve la principale force de l'ennemi, un élu de haut niveau, Eirain, et qu'il peut prendre sa revanche. Mais une intervention inattendue le met dans une impasse. Les sentiments de ses camarades piétinés en tête, Shin, le joueur le plus fort appelé le " dieu de la mort ", laisse éclater sa rage !