Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

After the Lie

Sia Avery

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous le soleil, tout brûle... même les mensonges. Chaque été, Laïa se rend dans la maison de vacances des Flanagan, au coeur d'une Espagne brûlante. Elle doit tant à cette famille qu'il est hors de question de décliner l'invitation, même si cette année, tout a changé. Elle n'est plus la petite amie de Travis Flanagan : il l'a trompée, trahie... et le pire reste à venir. Car, à peine arrivée, Laïa découvre son ex accompagné de sa nouvelle conquête. D'abord décidée à fuir cette situation cauchemardesque, elle se ravise : pas question d'abandonner ses vacances de rêve pour un mec ! Et pourquoi ne pas en profiter pour se venger, en feignant de sortir avec Rain, le frère mystérieux de Travis ? Un jeu dangereux commence alors. Un mensonge pour blesser, une mascarade pour se protéger. Mais les faux baisers deviennent vrais et les nuits volées révèlent des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Entre secrets de famille, tension insoutenable et jeux troublants, Laïa n'était pas préparée à vivre l'été de tous les possibles...

Par Sia Avery
Chez Editions ESI

|

Auteur

Sia Avery

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur After the Lie par Sia Avery

Commenter ce livre

 

After the Lie

Sia Avery

Paru le 10/06/2026

432 pages

Editions ESI

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267923
9782371267923
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.