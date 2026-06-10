After the Lie

Sous le soleil, tout brûle... même les mensonges. Chaque été, Laïa se rend dans la maison de vacances des Flanagan, au coeur d'une Espagne brûlante. Elle doit tant à cette famille qu'il est hors de question de décliner l'invitation, même si cette année, tout a changé. Elle n'est plus la petite amie de Travis Flanagan : il l'a trompée, trahie... et le pire reste à venir. Car, à peine arrivée, Laïa découvre son ex accompagné de sa nouvelle conquête. D'abord décidée à fuir cette situation cauchemardesque, elle se ravise : pas question d'abandonner ses vacances de rêve pour un mec ! Et pourquoi ne pas en profiter pour se venger, en feignant de sortir avec Rain, le frère mystérieux de Travis ? Un jeu dangereux commence alors. Un mensonge pour blesser, une mascarade pour se protéger. Mais les faux baisers deviennent vrais et les nuits volées révèlent des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Entre secrets de famille, tension insoutenable et jeux troublants, Laïa n'était pas préparée à vivre l'été de tous les possibles...